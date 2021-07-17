Горняк22: На Алтае пьяный водитель без прав погубил молодую девушку

ДПС Фото: Анна Меньшикова, ТОЛК

У водителя отечественного автомобиля не было водительских прав. При этом он сел за руль в состоянии алкогольного опьянения

Еще одно смертельное ДТП произошло в ночь на 15 июля на трассе А-321 – в Мамонтовском районе перевернулся автомобиль «ВАЗ-21150», сообщает пресс-служба краевой Госавтоинспекции.

Предварительно известно, что около 2.30 20-летний водитель без прав и в состоянии алкогольного опьянения ехал со стороны села Буканского в сторону Мамонтово. В какой-то момент молодой человек не справился с управлением – автомобиль съехал с дороги и опрокинулся. В результате аварии погибла 20-летняя девушка-пассажир. Сам водитель не пострадал.

Сотрудники Госавтоинспекции выясняют все обстоятельства произошедшего.

Ранее сообщалось, что парень и пожилая женщина погибли в ДТП на алтайской трассе. Также в аварии пострадали четыре человека.

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