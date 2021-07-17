Горняк22: В Новосибирской области покупатели поймали магазинного грабителя

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В полиции установили, что задержанный мужчина уже был ранее судим за разбой, грабеж, а также похищение транспортного средства

13 июля в Искитиме Новосибирской области покупатели помогли задержать 29-летнего местного жителя, который украл из кассы магазина 14 тысяч рублей, сообщает пресс-служба регионального МВД.

По данным следствия, в магазине на улице Киевской мужчина в маске перепрыгнул через прилавок и взял из кассы 14 тысяч рублей. В это время в торговый зал вошли покупатели – трое взрослых мужчин.

Грабитель испугался вошедших и сбежал через запасной выход. Испуганная продавец попросила вошедших остановить его. Мужчины догнали грабителя у запасного выхода и удерживали до приезда полиции. Похищенные деньги вернули магазину.

Полицейские возбудили уголовное дело по статье 161 УК РФ («Грабеж»). Подозреваемого отпустили под подписку о невыезде. Сейчас его проверяют на причастность к другим похожим преступлениям.

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