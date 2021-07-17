Горняк22: В Новосибирске нашли тело пропавшей 27-летней женщины

Полиция Фото: pixabay.com

В последний раз женщину видели на Октябрьском мосту, там же прохожие нашли ее личные вещи. У погибшей остался четырехлетний сын, который сейчас живет с родственниками

В Новосибирске нашли тело 27-летней женщины, которая считалась без вести пропавшей, сообщает NGS.

Известно, что 7 июля женщина ушла из дома в Кировском районе и больше не вернулась. Полиция и волонтеры занимались поисками пропавшей. По словам ее мужа, женщина и раньше уходила из дома.

«Когда мы еще жили вместе, но у нас уже были холодные отношения, она пропала на полтора дня. Потом выяснилось, что она просто решила исчезнуть. Потом сама вернулась», – рассказал он.

Следователи проводят доследственную проверку, в ходе которой устанавливают все обстоятельства случившегося.

Ранее «Толк» сообщал, что под Новосибирском нашли тело пропавшей пять месяцев назад девушки с афрокудрями. В ходе расследования выяснилось, что она якобы работала «девушкой по вызову».

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