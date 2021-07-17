Горняк22: В Барнауле произошел пожар в административном здании

Пожар. МЧС Фото: ГУ МЧС по Алтайскому краю

На кадрах видно, что из окон офисного здания валил густой черный дым. К счастью, в результате случившегося никто не пострадал

В Барнауле днем 16 июля на улице Автотранспортной, 49, произошел серьезный пожар в трехэтажном административном здании, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по краю.

Очаг возгорания находился на первом этаже. Площадь пожара составила около 60 «квадратов».

Судя по данным 2Gis, в здании располагаются три организации – компания «Хелми», Алтайский хозмаг и автосервис.

На месте работают сотрудники полиции, скорая помощь. В результате ЧП никто не пострадал. Пожар ликвидирован.

Ранее сообщалось, что в подземных гаражах Барнаула произошло сильное задымление.

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