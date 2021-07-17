Горняк22: Жителя Новосибирска задержали за подделку справок об отсутствии COVID-19

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За подделку справок об отсутствии коронавируса подозреваемому грозит до двух лет лишения свободы. Сейчас его выпустили под подписку о невыезде

В Новосибирске полицейские поймали 31-летнего местного жителя, который изготавливал и продавал поддельные справки об отсутствии коронавируса, сообщает пресс-служба регионального МВД

По данным следствия, подозреваемый размещал в интернете объявления о продаже поддельных ПЦР-тестов. За фальшивые документы мужчина просил 800 рублей.

В ходе обыска в съемной квартире мужчины полицейские обнаружили 1 939 поддельных отрицательных ПЦР-тестов, 123 печати и 33 шаблона справок. Кроме того, у подозреваемого нашли 150 тысяч рублей.

Мужчина признал свою вину. В полиции возбудили уголовное дело по статье 327 УК РФ («Подделка, изготовление или оборот поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей или бланков»).

Ранее «Толк» сообщал, что на Алтае не выявили ни одного случая продажи «левых» сертификатов о вакцинации. Полицейские продолжают работу по выявлению таких предложений.

ТОЛК