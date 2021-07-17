Горняк22: В Красноярске мужчина головой девушки разбил стекло чужой машины

Стекло Фото: pixabay.com

По словам местных жителей, после инцидента пострадавшая якобы начала ругаться с хозяевами разбитого авто и защищать своего сожителя

14 июля в Красноярске пьяный мужчина ударил свою сожительницу о заднее стекло припаркованного автомобиля с такой силой, что оно разбилось, сообщает NGS.

В Сеть попало видео, на котором можно увидеть, как на парковке во дворе мужчина и женщина выясняют отношения. В какой-то момент мужчина хватает девушку за горло и ударяет ее головой о заднее стекло машины, от чего оно разбивается вдребезги.

В полиции рассказали, что между сожителями произошла пьяная ссора. Хозяйка поврежденного автомобиля написала заявление. Пострадавшая девушка не стала обращаться в полицию. Сейчас проводится проверка.

Ранее «Толк» сообщал, что в Алтайском крае 23-летнюю девушку до смерти забили в гостях. Обвиняемый – 39-летний местный житель Тальменского района.

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