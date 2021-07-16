Горняк22: Range Rover сбил водителя трамвая на дороге в Бийске

ДТП Фото: Инцидент Бийск

Выходя на проезжую часть, женщина-водитель, по ее словам, убедилась в безопасности на дороге, однако на нее вылетел водитель внедорожника

15 июля в Бийске водитель автомобиля Range Rover сбил женщину – водителя трамвая, которая вышла из вагона на дорогу из-за ДТП, сообщает паблик «Инцидент Бийск» в соцсети «ВКонтакте».

Предварительно известно, что автомобиль Toyota Probox залетел на трамвайные пути, где столкнулся с трамваем. Водитель в форменной жилетке вышла на дорогу, чтобы посмотреть, что произошло.

Несмотря на то, что женщина при выходе на проезжую часть убедилась, что машин нет, на нее наехал автомобиль Range Rover. По словам очевидцев, у пострадавшей оказались раздроблены обе ноги.

Ранее сообщалось, что под Новосибирском иномарка насмерть сбила менявшего колесо водителя автобуса.

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