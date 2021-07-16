Горняк22: В Барнауле дети сбросили арбуз на проходившего возле многоэтажки мужчину

ЧП. Барнаул Фото: Инцидент Барнаул

Мужчина, на которого чуть не упал арбуз с высокого этажа, намерен обратиться в полицию, чтобы нарушители были наказаны

В Барнауле – предположительно, дети – сбросили арбуз на мужчину, который проходил мимо дома по адресу: ул. Взлетная, 115, сообщает «Инцидент Барнаул».

На опубликованном с камер видео видно, как мужчина идет мимо дома, перед ним падает и разбивается арбуз. При этом, по словам жильцов многоэтажки, такое в доме происходит не в первый раз – зачастую на головы горожан с высоты летят бутылки и прочий мусор.

Местные жители призвали родителей заняться воспитанием детей, которые к этому причастны.

Ранее сообщалось, что в Барнауле брошенная с балкона 15-этажки бутылка попала в ребенка. ЧП также произошло на улице Взлетной, однако совсем в другом доме.

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