Горняк22: Жители Алтая попали в ДТП в Ставрополье — сгорели их Lexus, «КамАЗ» и 15 га поля

ДТП Фото: ГИБДД по Ставропольскому краю

После аварии в больницу отвезли жителей Алтайского края, которые находились в иномарке. Медики проверяют, какие травмы они получили в ДТП

14 июля в Ставропольском крае произошло серьезное ДТП – столкнулись Lexus из Алтайского края и «КамАЗ», сообщает ТАСС со ссылкой на ГИБДД по региону.

В результате аварии оба транспортных средства загорелись. При этом огонь перекинулся на близлежащее поле – выгорели 15 га пшеницы.

Двое жителей Алтайского края, которые были в иномарке, попали в больницу. По факту происшествия организована проверка.

Ранее сообщалось, что в Барнауле не разъехались грузовик «Марии-Ра» и автомобиль такси.

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