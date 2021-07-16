Горняк22: Мужчина утонул в протоке Оби в Алтайском крае

Водоем. Река. Озеро Фото: pixabay.com

Каждый год в Алтайском крае за сезон гибнут десятки людей на воде. В связи с этим в МЧС просят не купаться в нетрезвом виде и выбирать только разрешенные для купания места

В реке Повалихе Алтайского края спасатели нашли тело утонувшего ранее мужчины, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по региону. Другие подробности трагедии не уточняются.

Спасатели в очередной раз призывают жителей Алтая быть внимательными на воде – посещать только разрешенные для купания места и не оставлять детей без присмотра.

Ранее сообщалось, что восьмилетний ребенок утонул в протоке Оби у Барнаула. Семья с тремя детьми отдыхала на берегу протоки. Дети играли у воды под присмотром родителей, однако в какой-то момент взрослые потеряли из виду восьмилетнего сына. Спустя некоторое время отец нашел мальчика в воде, откачать ребенка не удалось.

ТОЛК