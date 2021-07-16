Горняк22: В Новосибирской области 25-летний таксист сгорел в ДТП с фурой

Место происшествия Фото: Новосибирская служба эвакуации "АСТ-54"

В полиции выяснили, что легковой автомобиль находится в посуточной аренде, а пострадавший занимался извозом. У него выявили 15 штрафов за нарушение ПДД

В Новосибирской области на Северном объезде 25-летний таксист погиб в ДТП с грузовиком Mercedes-Benz, сообщает «КП».

Стало известно, что водитель Hyundai Solaris врезался в стоящий на обочине полуприцеп-рефрижератор фуры. От удара легковой автомобиль полностью ушел под грузовик и вспыхнул. Водитель Hyundai Solaris скончался на месте – его тело обгорело до неузнаваемости.

Специалисты не обнаружили на асфальте перед местом аварии следов торможения легковушки. По предварительной версии, мужчина мог уснуть за рулём.

Сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства случившегося.

Ранее «Толк» сообщал, что в Барнауле произошло очередное ДТП с участием легковушки и трамвая. За это лето таких ДТП было уже несколько.

ТОЛК