Горняк22: Барнаульская семья, в которой сожгли младенца, пыталась сбежать из города

Полиция Фото: pixabay.com

По словам соседей, семья была неблагополучной. Они часто скандалили, и муж избивал супругу. Кроме того, они заявили, что перед случившемся мужчина якобы обвинял женщину в измене

В Барнауле соседи женщины, которая сожгла своего новорожденного ребенка, предполагают, что она заранее спланировала расправу над младенцем, а после пыталась сбежать из города всей семьей, сообщает «Лайф».

«Она про беременность не хотела говорить и всячески ее скрывала, я даже говорила: «Смотрите, на помойку унесет». Потом увидели, что живота нет, а через два дня нашли труп ребенка», – рассказала соседка.

Местные жители рассказали, что после случившегося семейная пара со старшим ребенком с сумками уехала из дома. Соседи предположили, что те поехали к своим родителям в соседнюю деревню. Однако после обнаруженного сгоревшего тела младенца женщину задержали. Ее мужа также допрашивали.

При этом соседи опровергли показания мужа женщины, который ранее заявил, что якобы не знал о беременности. По их словам, мужчина обвинял женщину в измене и требовал, чтобы она избавилась от «нагулянного» ребенка.

«Это же, наверное, заранее запланировано было. Люди в роддом собираются – забывают какие-то вещи, а здесь все подготовлено, значит, это все спланировано было», – отметила соседка.

Напомним, что 12 июля в Барнауле возле детского сада №162 прохожие нашли труп обгоревшего младенца. Полицейские задержали женщину, которая заявила, что 8 июля у нее якобы случился выкидыш и родившийся мальчик не подавал признаков жизни. После этого она вынесла его тело в сумке к ближайшему детсаду, накрыла курткой и подожгла.

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