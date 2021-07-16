Горняк22: В Барнауле ночью молния ударила в многоэтажный дом

Гроза. Шторм Фото: Pixabay

Сильная гроза с громом разгулялась в Барнауле минувшей ночью. Некоторые горожане успели заснять это природное явление

Мощный грозовой разряд минувшей ночью ударил в жилой многоквартирный дом в Барнауле, сообщает телеграм-канал «В Курсе 22».

На опубликованных в соцсетях кадрах видно, как молния попала в жилой дом. О том, по какому адресу он находится, не уточняется.

О повреждениях и пострадавших не сообщается.

Синоптики предупреждали, что ночью в регионе ночами и местами днем ожидаются грозы, дожди и сильный порывистый ветер.

Ранее сообщалось, что на Алтае буря с градом поломала деревья и побила стекла домов и машин. Град размером с куриное яйцо выпал в селе Степном Родинского района.

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