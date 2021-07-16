Горняк22: Под Новосибирском пациент ковидного госпиталя покончил с собой
Больница Фото: pixabay.com
Тело мужчины нашли вечером на территории больницы. По словам близких, ранее мужчина не говорил о желании совершить суицид
12 июля в Искитиме Новосибирской области 48-летний мужчина покончил с собой в Центральной горбольнице, куда его привезли с коронавирусом, сообщает «Тайга.инфо».
Главврач медучреждения Алексей Кайгородов стал очевидцем самоубийства. В это время он принимал на улице баллоны с кислородом для больных.
Следователи проводят доследственную проверку.
Ранее «Толк» сообщал, что пациент столичного ковидного госпиталя погиб при падении из окна больницы. Тело погибшего ранним утром нашел охранник.