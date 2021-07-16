Горняк22: Под Новосибирском пациент ковидного госпиталя покончил с собой

Больница Фото: pixabay.com

Тело мужчины нашли вечером на территории больницы. По словам близких, ранее мужчина не говорил о желании совершить суицид

12 июля в Искитиме Новосибирской области 48-летний мужчина покончил с собой в Центральной горбольнице, куда его привезли с коронавирусом, сообщает «Тайга.инфо».

Главврач медучреждения Алексей Кайгородов стал очевидцем самоубийства. В это время он принимал на улице баллоны с кислородом для больных.

Следователи проводят доследственную проверку.

Ранее «Толк» сообщал, что пациент столичного ковидного госпиталя погиб при падении из окна больницы. Тело погибшего ранним утром нашел охранник.

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