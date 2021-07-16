Горняк22: Безоружного барнаульского участкового убили ударом в шею

Полиция Фото: pixabay.com

ЧП случилось 14 июля после 20 часов, когда полицейский уже ушел с работы. Однако поехал он не домой, а к ранее судимому преступнику, которого он обязан контролировать

Участковый поехал к поднадзорному уже после окончания рабочего дня, сдав при этом служебное оружие, сообщает телеграм-канал Unusual Crimes Barnaul.

По данным источника, подозреваемый в служебной машине нанес полицейскому колото-резаные ранения в шею, а после этого сел за руль и отогнал автомобиль в лесополосу, где и поджег его.

Предварительно известно, что участковый должен был отдать поднадзорному повестку, так как тот не явился к следствию.

Отмечается, что сотрудник полиции скоро должен был выйти на пенсию по службе.

Напомним, 15 июля в лесополосе у поселка Гоньба нашли тело и сгоревшую служебную Lada Granta пропавшего участкового полиции Владислава Неудахина. Предположительно, его убил и сжег вместе с машиной поднадзорный, к которому тот поехал вечером.

ТОЛК