Горняк22: Силовики рассказали о поисках и убийстве участкового в Барнауле

Фото: СУ СКР по Алтайскому краю

Сейчас на месте преступления ведутся следственные действия. Правоохранители выясняют причины убийства коллеги и обстоятельства случившегося

В алтайской полиции рассказали, что вечером 14 июня к ним поступило сообщение, что участковый не вернулся домой со службы, сообщает пресс-служба ГУ МВД по краю.

Руководитель алтайской полиции Андрей Подолян распорядился срочно начать поиски. К ним был привлечен весь гарнизон барнаульской полиции, пять кинологов, спасатели, были задействованы квадрокоптеры.

Утром 15 июля автомобиль пропавшего участкового нашли на полевой дороге в направлении аэропорта.

Подозреваемый в преступлении задержан. Следователи возбудили уголовное дело по статье об убийстве.

Сейчас следователи и криминалисты работают на месте происшествия, выясняют мотив и способ совершения преступления, пишет пресс-служба СУ СКР по краю.

Напомним, 15 июля в лесополосе у поселка Гоньба нашли тело и сгоревшую служебную Lada Granta пропавшего участкового полиции Владислава Неудахина. Предположительно, его убил и сжег вместе с машиной поднадзорный, к которому тот поехал вечером. У погибшего остались жена и трое детей.

По предварительным данным, полицейский был убит ударом ножа в шею, затем вывезен на машине и сожжен вместе с ней.

ТОЛК