Горняк22: В горах Алтая грузовик смял «Ладу» туриста из другого региона

ДТП в Турочакском районе Фото: МВД по Республике Алтай

Сейчас турист находится в больнице в тяжелом состоянии. В полиции проверяют, был ли пострадавший в момент аварии пьян, и устанавливают причины ДТП

14 июля в Республике Алтай на дороге Тулой – Бийка 24-летний турист из Ярославской области пострадал в ДТП с грузовиком, сообщает пресс-служба регионального МВД.

Стало известно, что в Турочакском районе житель Ярославской области за рулем «ВАЗ-21140» выехал на встречную полосу и врезался в «КамАЗ».

В результате аварии водитель легковушки получил травмы. Его госпитализировали в больницу в тяжелом состоянии.

Экспертиза показала, что водитель грузовика был трезвым. У пострадавшего водителя также взяли кровь, которую проверяют на наличие алкоголя.

Ранее «Толк» сообщал, что жители Алтая попали в ДТП в Ставрополье. В результате аварии загорелись Lexus, «КамАЗ» и поле пшеницы.

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