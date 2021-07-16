Горняк22: В горах Алтая грузовик смял «Ладу» туриста из другого региона
ДТП в Турочакском районе Фото: МВД по Республике Алтай
Сейчас турист находится в больнице в тяжелом состоянии. В полиции проверяют, был ли пострадавший в момент аварии пьян, и устанавливают причины ДТП
14 июля в Республике Алтай на дороге Тулой – Бийка 24-летний турист из Ярославской области пострадал в ДТП с грузовиком, сообщает пресс-служба регионального МВД.
Стало известно, что в Турочакском районе житель Ярославской области за рулем «ВАЗ-21140» выехал на встречную полосу и врезался в «КамАЗ».
В результате аварии водитель легковушки получил травмы. Его госпитализировали в больницу в тяжелом состоянии.
Экспертиза показала, что водитель грузовика был трезвым. У пострадавшего водителя также взяли кровь, которую проверяют на наличие алкоголя.
Ранее «Толк» сообщал, что жители Алтая попали в ДТП в Ставрополье. В результате аварии загорелись Lexus, «КамАЗ» и поле пшеницы.