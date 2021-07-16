Горняк22: Тело утонувшего в реке пьяного жителя Алтайского края искали двое суток

Фото: СУ СКР по Алтайскому краю

Сейчас следователи проводят доследственную проверку. После этого может быть принято решение о возбуждении уголовного дела

Следователи рассказали подробности о гибели 23-летнего мужчины в реке Повалихе Первомайского района, сообщает пресс-служба СУ СКР по краю.

По данным следствия, днем 11 июля молодой человек вместе с другом отдыхал на берегу реки, употребляя спиртное. Во время купания мужчина скрылся под водой и его тело нашли только спустя два дня поисков, 13 июля.

Сейчас следователи выясняют, при каких обстоятельствах произошло ЧП.

Ранее МЧС по краю сообщало об этом ЧП, уточнив, что утонувшего в протоке Оби мужчину нашли спасатели.

ТОЛК