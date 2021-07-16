Горняк22: Ударил шампуром для шашлыка: что известно об убийстве барнаульского участкового

Владислав Неудахин Фото: сайт ГУ МВД и администрации города

Когда полицейский приехал домой к подозреваемому, тот во дворе жарил шашлык. Предположительно, мужчина убил сотрудника шампуром

Предположительно, участкового Владислава Неудахина, который вечером 14 июля приехал к поднадзорному в Гоньбу, убили ударом шампура в шею, сообщает «КП на Алтае» со ссылкой на собственный источник в правоохранительных органах.

По словам источника, участковый после службы собирался домой, но согласился выполнить просьбу следователя заехать к 57-летнему мужчине, чтобы вручить ему повестку, – тот не являлся к следствию. При этом полицейский без оружия поехал один к преступнику, которого судили за убийство и причинение тяжких повреждений.

После убийства к подозреваемому нагрянула полиция. Он объяснил, что участковый действительно приезжал к нему, но вручил ему повестку и уехал. Однако в его бане нашли запачканную кровью одежду и коробок спичек, запачканный веществом, похожим на кровь.

В полиции появилась версия, что участковый приехал к дому подозреваемого, когда тот жарил шашлык вместе с женщиной. Мужчина сел в машину к сотруднику, и они поехали – вероятно, к следователю. Далее, предположительно, поднадзорный напал на полицейского и ранил его в шею шампуром.

Местные жители говорят, что участковый был на хорошем счету в поселке – всегда готов был помочь.

Напомним, 15 июля в лесополосе у поселка Гоньба нашли тело и сгоревшую служебную Lada Granta пропавшего участкового полиции Владислава Неудахина. Предположительно, его убил и сжег вместе с машиной поднадзорный, к которому тот поехал вечером. У погибшего остались жена и трое детей.

По данному факту СУ СКР по Алтайскому краю возбудил уголовное дело об убийстве (ст. 105 УК РФ) и посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительного органа (ст. 317 УК РФ).

Прокуратура края взяла на контроль расследование дела. На место происшествия выезжал заместитель прокурора края Петр Новиков.

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