Горняк22: Жители Бийска страдают от отвратительной вони в городе

Разборы завалов на "Алтайском бройлере" Фото: Евгений Плахотин, Бийское телевидение

Запах распространился сразу на несколько районов Приобской части города. Бийчане считают, что виновник – сгоревший «Алтайский бройлер»

Бийчане страдают от запаха гнили и разложения – особенно удушливым он становится после дождя и в ночные часы. Жители города жалуются, что в такую жару даже не имеют возможности открыть окна в квартире для проветривания.

Абсолютное большинство жителей города уверено, что запахи гниения связаны с пожаром на предприятии «Алтайский бройлер», которое сгорело полторы недели назад, и сейчас там ведутся работы по разбору последствий пожара.

Как сообщает «Бийский рабочий», руководство предприятия отрицает, что источник запаха находится у них. Однако в группе «Черкизово», к которой принадлежит предприятие, «БР» ответили, что разбор завалов после пожара потребует определенного времени, но в Бийске делают все возможное, чтобы быстро ликвидировать последствия ЧП.

Добавим, что до холодильных установок, в которых и хранилось мясо птицы, разбор еще не дошел – они находятся под упавшими металлоконструкциями. Остатки мяса пока не вывезены с пожарища. Продукцию там заливали хлоркой. Но бийчанам еще придется некоторое время терпеть ужасный запах гниения, потому что в ближайшее время, по данным «БР», начнется утилизация испорченной продукции.

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