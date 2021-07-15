Горняк22: Парк «Арлекино» в Барнауле отрицает отсутствие документов на работу аттракционов

Предписание прокуратуры о закрытии аттракционов Фото: Прокуратура Алтайского края

Руководство парка прокомментировало ситуацию с закрытием одних из самых популярных аттракционов – в компании считают, что «недопонимание с прокуратурой» длится уже более десяти лет

Маркетолог парка «Арлекино» Анна рассказала, что прокуратура Алтайского края предоставили якобы неверные сведения о закрытии аттракционов «Колесо обозрения» и «Американские горки». По ее словам, такой крупный развлекательный парк не может работать без документов, сообщает amic.ru.

Как отметила маркетолог, у руководства парка документы даже не запрашивали официально, а вынесли предписание о нарушении и сразу вышли с иском в суд.

Напомним, самые популярные аттракционы парка – «Колесо обозрения» и «Американские горки» – были закрыты по решению прокуратуры. Об этом же сообщает и служба судебных приставов Алтайского края. Причина закрытия – «аттракционы признаны опасными для эксплуатации».

В свою очередь, руководство парка оспорило заявление прокуратуры в суде, заседание пройдет 26 июля. А до этого времени, как сетует маркетолог, «единственное в городе колесо обозрения будет простаивать в самый пик сезона». По оценкам руководства, парк за две недели потеряет десятки тысяч рублей прибыли.

Заметим, что в своем аккаунте в Instagram руководство парка так и не предупредило посетителей, что популярные аттракционы не работают, чем вызвало недовольство подписчиков.

«Если вы едете сюда ради горок и колеса, то зря – эти аттракционы закрыты. Почему администратор не выставил пост, что они не работают?» – написала жительница города.

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