Горняк22: В Новосибирске 25-летний мужчина утонул на озере Старица

Озеро Старица Фото: Аварийно-спасательная служба НСО

По словам очевидцев, молодой человек купался в водоеме, как вдруг скрылся под водой и уже не появился. По предварительной версии, он выпивал перед купанием

12 июля в Кудряшовском районе Новосибирска 25-летний мужчина утонул на озере Старица, сообщает «НГС».

В полицию обратились очевидцы случившегося. На следующий день водолазы вытащили тело погибшего из озера и передали полиции.

«Поиск занял около получаса, так как свидетели указали, где именно утонул парень. Причины, почему он утонул, нам не известны», – сообщили спасатели.

Следователи начали доследственную проверку, в ходе которой установят все обстоятельства произошедшего.

Кроме того, 13 июля в Кировском районе Новосибирска на Чемском пляже нашли тело мужчины. СК начал проверку, сообщает «НГС».

Ранее «Толк» сообщал, что на пляже алтайского курорта Яровое умерла туристка. По данным источника, инцидент произошел вечером 12 июля на «Причале-42».

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