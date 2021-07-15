Горняк22: В подземных гаражах Барнаула произошло сильное задымление

Дым Фото: pixabay.com

Очевидцы рассказали, что причина задымления не установлена. Жители одного из домов на улице Антона Петрова, увидев сильный дым, вызвали службу МЧС

Вечером 13 июля по адресу: ул. Антона Петрова, 144, жители увидели дым, который шел из подземных гаражей. Об этом сообщает паблик «Инцидент Барнаул» в соцсети «ВКонтакте».

На месте происшествия работали пожарные. О причинах задымления пока ничего неизвестно. О пострадавших не сообщается.

Ранее сообщалось, что 13 июля в Барнауле прошли масштабные учения МЧС – на «пожаре» в «Титов-Арене» работали 15 единиц техники и 50 спасателей.

ТОЛК