Горняк22: В Республике Алтай эвакуировали тело новосибирского альпиниста

Эвакуация Фото: МЧС России по Республике Алтай

Из-за нелетной погоды спасатели не могли эвакуировать с горы Актру тело погибшего новосибирского ученого почти четыре дня

Рано утром 14 июля в Республике Алтай спасатели эвакуировали тело 32-летнего новосибирского туриста Георгия Шевелева, который погиб при восхождении на вершину Актру, сообщает пресс-служба регионального МЧС.

13 июля вертолет со спасателями направился к месту происшествия, но из-за сильного ветра и тумана забрать тело не удалось.

На следующий день в пять часов утра спасательная группа приступила к работе, через час тело погибшего было поднято и отправлено в Горно-Алтайск.

Всего в операции приняли участие девять сотрудников поисково-спасательного отряда.

Напомним, что 10 июля руководитель группы Георгий Шевелев сорвался со скальной вершины на горе Актру. По какой-то причине группа шла без связок. Больше никто не пострадал. Погибший был заведующим лабораторией синтетической биологии Института химической биологии и фундаментальной медицины РАН и опытным путешественником, руководителем группы.

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