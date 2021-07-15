Горняк22: В Барнауле обнаружили сгоревшие останки новорожденного ребенка

Место происшествия Фото: Инцидент Барнаул

Труп ребенка обнаружил мужчина возле детского сада №162 – гуляя с собакой, он наткнулся на обгоревшую пяточку младенца

Останки новорожденного ребенка обнаружили днем 12 июля у здания детского сада по адресу: улица Советской Армии, 48а, в Барнауле. О происшествии рассказали очевидцы в группе «Инцидент Барнаул» в соцсети «ВКонтакте».

По данным очевидцев, погибшим оказался новорожденный мальчик. С места ЧП полицейские также изъяли вещдоки – две пластиковые бутылки, жидкость для розжига, пустую бутылку водки, а также части полотенца со следами крови, уточняет Telegram-канал Unusual Crimes Barnaul.

Сообщается, что сотрудники полиции обошли все квартиры в районе, спрашивая о беременных женщинах. Кроме того, ведется работа в женских консультациях, где на учете состояли женщины со сроком беременности шесть-девять месяцев.

Также появилась информация об одной такой женщине из дома на ул. Советской Армии, 50а, которую видели беременной до недавнего времени, но сейчас живот у нее пропал, и они с супругом утверждают, что женщина не была беременной. Женщину задержали до выяснения обстоятельств.

Полиция ищет свидетелей и отсматривает видео с камер видеонаблюдения.

В СУ СКР по Алтайскому краю от комментариев в настоящее время отказались.

Барнаульцы в соцсетях пишут, что «райончик там еще тот», но этот случай назвали «самым диким за последние несколько лет».

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