Горняк22: Жительница Барнаула попала с травмами в больницу после падения на нее дерева

Спиленные деревья Фото: pixabay.com

Очевидцы говорят, что дерево упало само по себе – ни ветер, ни какие другие причины этому не способствовали, – в этот момент женщина, по ее словам, просто проходила мимо

57-летняя жительница Барнаула пострадала от упавшего на нее дерева – инцидент произошел 12 июля в районе Потока в Барнауле, сообщает Telegram-канал Unusual Crimes Barnaul.

У жилого дома на улице Тимуровской, 44, на женщину упала часть тополя высотой 2,5 м и около 30 см в диаметре. Сообщается, что управляющая компания дерево спилила, но не до конца – часть ствола была оставлена, видимо, «для красоты», как заметил автор поста.

С травмами разной степени тяжести – переломом шейки бедра слева и справа и переломом малоберцовой кости – пострадавшая была доставлена в больницу.

Что стало причиной падения дерева – будет разбираться следствие, но, как отмечает Telegram-канал, скорее всего, у недопиленного дерева сгнила корневая система.

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