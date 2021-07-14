ГОРНЯК22 14.07.2021
Происшествия

Горняк22: Врач объяснил, почему привитым от коронавируса нужно носить маски

Горняк22
11 часов Ago

Медицинские маски Фото: pixabay.com

По словам специалиста, если носитель вируса носит медицинскую маску, то риск передать инфекцию окружающим снижается в четыре раза

Даже вакцинированные от коронавируса пациенты могут быть «суперраспространителями» инфекции, поэтому после прививки нужно продолжать носить медицинские маски, заявил врач-иммунолог Владимир Болибок, сообщает URA.RU.

«Если в самолете попадется один носитель вируса, то, несмотря на сделанную прививку, вы можете получить дозу, которая преодолеет ваш иммунитет, и вы заболеете. Чаще всего привитые люди заболевают в бессимптомной форме и тоже становятся носителями», – рассказал эксперт.

Врач подчеркнул, что маска примерно в 25 раз снижает вероятность заражения коронавирусом при контакте с заболевшим.

Ранее врачи назвали основания для медотвода от прививки против коронавируса. В минздраве ответили, что обострение хронического заболевания или острая фаза являются только временными причинами не прививаться.

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