Горняк22: Клава Кока впервые прокомментировала расставание с блогером Гордеем

Гордей и Клава Кока Фото: instagram.com/dimagordey

Певица рассказала, что именно Гордей, а не она принял решение о расставании, когда рассказал всем о их разрыве, и это, по ее словам, останется на его совести

Певица из Екатеринбурга Клава Кока на шоу «Надо обсудить» впервые прокомментировала расставание с блогером Дмитрием Гордеем.

По ее словам, для нее стало настоящим шоком публикация бывшего возлюбленного, в которой он рассказал поклонникам о их расставании. До этого молодые люди скрывали свои отношения.

«Он мне всегда говорил, что для обычного человека горе – это горе, а для блогера – это контент. Может быть, даже хорошо, что это случилось именно сейчас. Мы расставались не раз и медленно шли ко дну,» – призналась она.

Певица отметила, что они расстались не из-за измен или ссор, но возобновлять отношения с блогером она не планирует, так как публикацию их совместных фотографий и посты об их расставании она расценивает как предательство.

Ранее «Толк» сообщал, что Клава Кока рассталась с блогером Гордеем после двух лет отношений. Молодой человек написал пронзительный пост о расставании в Instagram.

ТОЛК