Горняк22: День хаоса и беспорядка. Какие праздники отмечают сегодня, 14 июля
Девушка. Праздник. Вечеринка Фото: Pixabay
В среду, 14 июля 2021 года человечество отмечает много праздников. Один из них — знаменитый, ставший присказкой в России, День взятия Бастилии
Какие праздники сегодня, 14 июля
- Во Франции отмечают национальный праздник Республики — День взятия Бастилии. В 1789 году произошло важное историческое событие: восставшие парижане взяли штурмом крепость-тюрьму Бастилию, символ угнетения и деспотизма.
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День хаоса и беспорядка (Pandemonium Day).
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В США отмечают День макарон с сыром, День нудистов и День ликёра «Grand Marnier».
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14 июля именины у Ангелины, Дамиана, Аркадия, Петра, Алексея, Павла.
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А еще в России 14 июля неофициально отмечают День смородины.
Источники – «Какой сегодня праздник» и «Календарь событий»