Горняк22: Под Новосибирском иномарка насмерть сбила менявшего колесо водителя автобуса

Место происшествия Фото: Госавтоинспекция Новосибирской области

Водитель пассажирского автобуса от полученных травм скончался до приезда скорой помощи. Сотрудники ГИБДД начали проверку

12 июля в Мошковском районе Новосибирской области 57-летний водитель ПАЗа погиб в ДТП с автомобилем Hyundai, сообщает пресс-служба региональной Госавтоинспекции.

Стало известно, что 63-летний водитель Hyundai, который ехал со стороны Новосибирска в направлении Кемерова, столкнулся с пассажирским автобусом ПАЗ, который стоял на обочине дороги. Кроме того, Hyundai сбил водителя автобуса, который в это время менял колесо.

В результате ДТП водитель автобуса от полученных травм погиб на месте. В настоящее время полицейские устанавливают все обстоятельства аварии.

Ранее «Толк» сообщал, что на Алтае 20-летняя пассажирка автомобиля погибла в ночном ДТП. Авария произошла в ночь на 12 июля недалеко от села Малые Бутырки.

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