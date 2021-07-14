Горняк22: Ученые МЧС предупредили об угрозе паводка на Алтае в ближайшие дни

Вода. Река. Водоем Фото: Лиза Алерт

Ожидаемые на этой неделе осадки могут вызвать наводнения в части регионов Дальнего Востока, Сибири и на юге России, говорится на сайте вуза

Прогнозируемые в ближайшие дни дожди могут вызвать наводнения в некоторых регионах Сибири, в том числе и в Алтайском крае. Об этом говорится в сообщении на сайте Всероссийского научно-исследовательского института по проблемам ГО и ЧС МЧС России.

«Из-за ожидаемых сильных осадков, большой водности рек и низкого залегания грунтовых вод прогнозируются подтопления низкопойменных участков. В Сибирском федеральном округе [подтопления ожидаются] на территории республик <…> Алтай, <…> в Алтайском крае «, – говорится в сообщении.

Ранее «Толк» сообщал о том, что один из районов Алтайского края избавился от угрозы затопления после установки новой защитной дамбы.

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