Горняк22: В Барнауле легковушка протаранила три автомобиля на парковке

Место происшествия Фото: "Инцидент Барнаул"/"ВКонтакте"

По предварительным данным, водитель Toyota Corolla не справился с управлением и допустил наезд на припаркованные автомобили

ДТП с участием четырех автомобилей произошло на парковке в Барнауле вечером 12 июля. Об этом сообщает паблик «Инцидент Барнаул» в соцсети «ВКонтакте».

Авария случилась по адресу: улица Глушкова, 6.

В ГИБДД города уточнили, что, по предварительным данным, 40-летний водитель Toyota Corolla не справился с управлением и допустил наезд на припаркованные автомобили «Газель», Nissan и Chevrolet Cruze.

На кадрах с места происшествия видно, что на асфальте лежал человек, однако в полиции сообщили, что пострадавших результате инцидента нет. Комментаторы в соцсетях предположили, что на дороге лежал сам водитель, который, возможно, находился в нетрезвом состоянии.

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