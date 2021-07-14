Горняк22: В подъезде жилого дома в Подмосковье нашли сумку с телом женщины

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Тело уже начало разлагаться. Под подозрение попал мужчина, который снимал в этом доме квартиру и якобы постоянно ходил пьяным

11 июля в Люберцах Московской области в многоэтажном доме в сумке нашли тело женщины, сообщает пресс-служба регионального следкома.

Стало известно, что дворник нашел тело в пожарном ящике в подъезде на девятом этаже жилого дома. Дверца была открыта, а внутри находилась перепачканная кровью большая хозяйственная сумка. Дворник не стал ее открывать и вызвал полицейских. Прибывшие сотрудники обнаружили тело женщины. На вид убитой было около 30 лет.

В ходе осмотра места происшествия следователи обнаружили кухонный нож со стертыми отпечатками пальцев. На теле женщины нашли ножевые ранения. Погибшая была одета только в нижнее белье, ее волосы были окрашены в розовый цвет, на ягодице – татуировка в виде розы, сообщает «КП».

Следователи возбудили уголовное дело по статье 105 УК РФ (убийство). В тот же день они опросили жителей многоэтажки, но никто не смог опознать потерпевшую. По версии следствия, все произошло в одной из квартир многоэтажки трое суток назад. В настоящее время задержан 38-летний сожитель погибшей.

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