Горняк22: Двое заключенных сбежали из новосибирской колонии

Ориентировка Фото: ГУФСИН по Новосибирской области

В колониях-поселениях осужденные содержатся без охраны, но под надзором администрации. С ее разрешения они также могут передвигаться без надзора и носить гражданскую одежду

В Новосибирске двое осужденных сбежали из колонии-поселения № 8 на улице Богдана Хмельницкого, сообщает пресс-службе регионального ГУФСИН.

«Сотрудники ГУФСИН и полиции разыскивают осужденных, самовольно ушедших из-под надзора. В ходе проведения плановой проверки осужденных было выявлено отсутствие осужденных Козлова Виталия Владимировича и Горлова Александра Сергеевича», – рассказали в управлении.

Стало известно, что 12 июля 25-летнего Виталия Козлова и 27-летнего Александра Горлова не нашли во время проверки. Оба попали в колонию за кражи.

Осужденные покинули место пребывания, воспользовавшись правом носить гражданскую одежду, иметь при себе деньги и ценные вещи.

Жителей Новосибирского района просят быть внимательнее и сразу звонить в полицию при обнаружении сбежавших.

Исправительная колония № 8 – это мужская колония строгого режима для осужденных, ранее уже отбывавших наказание, но при ней также есть участок колонии-поселения.

Ранее «Толк» сообщал, что росгвардейцы задержали заключенного, сбежавшего из алтайской колонии. Он отбывал наказание за повреждение имущества из хулиганства.

ТОЛК