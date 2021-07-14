Горняк22: Массовая драка с «обочечниками» произошла на федеральной трассе в Алтайском крае

Кадр из видео Фото: "АСТ-54"

В результате конфликта травму получил администратор крупного новосибирского сетевого сообщества «АСТ-54» – ему разбили голову

Драка водителей произошла на федеральной трассе в Алтайском крае, где собралась дорожная пробка из-за перекрытия. Об этом сообщает новосибирский паблик «АСТ-54».

По данным ресурса, инцидент произошел 5 июля на участке дороги между Бийском и Барнаулом. Блогеры опубликовали видео случившегося.

На повороте у села Косиха военные перекрыли дорогу, в оба направления выстроились очереди из автомобилей. Пока большинство людей спокойно ждали, несколько автомобилистов решили объехать затор по встречке, по обочине и даже по полю.

После того как другие водители начали возмущаться, из одной из машин выскочили несколько молодых людей и стали кидаться на оппонентов.

В результате конфликта травму получил администратор «АСТ-54» Виталий Полищук – ему разбили голову. В тот день мужчина возвращался в Новосибирск с ралли «Шелковый путь». Он уже обратился в полицию.

Уточняется, что автомобиль, на котором скрылись нападавшие, был брендирован под Uber («Яндекс.Такси»). В компании заявили, что отстранили водителя от работы.

Ранее «Толк» сообщал о том, что в Новосибирске пьяная пассажирка отказалась платить и избила глухого таксиста.

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