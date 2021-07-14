Горняк22: В Геленджике при взрыве газа в гостинице погиб один человек
Место происшествия Фото: МЧС России по Краснодарскому краю
В прокуратуре Краснодарского края заявили, что в четырехэтажной гостинице произошел хлопок газовоздушной смеси. Проводится проверка
13 июля в Геленджике, на улице Советской, один человек погиб во время взрыва в частной гостинице, сообщает пресс-служба МЧС.
По предварительной информации, сдетонировал бытовой газ. Взрыв повредил остекление и внутренние конструкции первого этажа. Спасатели эвакуировали 50 человек, из-под завалов достали женщину. Ее передали скорой помощи. При взрыве пострадали четыре человека, один погиб.
В администрации города заявили, что вокруг отеля оцепили несколько кварталов. Близлежащие здания при взрыве не пострадали.
Всего в ликвидации последствий участвовали 54 человека и 30 единиц техники. Ситуация находится на особом контроле МЧС России по Краснодарскому краю. Следователи устанавливают причины случившегося.
Ранее «Толк» сообщал, что в Нижнем Новгороде в трехэтажном доме произошел хлопок газа. Пожара за взрывом газа не последовало.