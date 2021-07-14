Горняк22: Под Санкт-Петербургом автогонщик с подругой сгорели в Porshe

ДТП Фото: pixabay.com

Тела обгорели настолько сильно, что стало невозможно опознать их визуально, поэтому степень возможного алкогольного опьянения определить тоже не удастся

В Ленинградской области 36-летний автогонщик и блогер Иван Куренбин и мотогонщица Татьяна Игушина сгорели заживо в ДТП, сообщает «Пятый канал».

Стало известно, что пострадавший, находясь за рулем Porshe, на большой скорости вылетел в кювет, машина врезалась в опору линии электропередачи и загорелась. Водитель и пассажирка оказались зажатыми в автомобиле и не смогли выбраться самостоятельно.

В настоящее время полиция выясняет все обстоятельства произошедшего.

Погибший Иван Куренбин был мастером спорта по шоссейно-кольцевым мотогонкам и многократным победителем дрифт-соревнований. Он также владел отелем в Санкт-Петербурге. Татьяна Игушина тоже была спортсменкой. Женщина на мотоцикле совершила кругосветное путешествие за 18 дней, тем самым поставив мировой рекорд. Предположительно, пара направлялась на дачу у озера Долгого.

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