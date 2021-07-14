Горняк22: Пациент столичного ковидного госпиталя погиб при падении из окна больницы

Скорая помощь Фото: pixabay.com

По предварительной информации, мужчина был госпитализирован с COVID-19, его заболевание протекало нормально. СК проводит проверку

12 июля в Москве 58-летний пациент погиб при падении из окна одной из больниц на Шоссейной улице, сообщает ТАСС.

Стало известно, что мужчина скончался от полученных травм. Тело погибшего ранним утром нашел охранник. По предварительной информации, у мужчины ранее выявили коронавирус.

В настоящее время следователи устанавливают причины случившегося.

Ранее «Толк» сообщал, что в Москве бывший участник «Дома-2» выпал из окна шестого этажа. По предварительной информации, у погибшего были проблемы с наркотиками.

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