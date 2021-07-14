Горняк22: Погибшим в результате уличной драки в Барнауле оказался студент-медик

Баходиржон Мирзакаюмов Фото: личная страница "ВКонтакте"

Очевидцы рассказали, что Баходиржон ударил одного из оппонентов бутылкой по голове и упал на асфальт, получив ответный удар

Погибшим в результате ночной драки у ресторана Барнаула оказался 24-летний студент третьего курса лечебного факультета алтайского медуниверситета Баходиржон Мирзакаюмов из Киргизии. Об этом пишет «КП-Алтай».

По данным ресурса, 12 июля молодого человека похоронили на родине.

В Барнауле у него осталась девушка, с которой он встречался три года. Знакомые отзываются о погибшем как о добром и открытом человеке.

Смертельная драка произошла 10 июля около пяти утра у клуба «Че Гевара» в центре города. Группа молодых людей повздорила и вышла поговорить на парковку. Издание со ссылкой на очевидцев сообщает, что Баходиржон «засадил» одному из оппонентов бутылкой по голове, получил ответный удар и упал, стукнувшись головой об асфальт.

Студент умер на месте. Предварительно – от черепно-мозговой травмы.

По факту произошедшего полиция задержала 18-летнего юношу – якобы именно он нанес роковой удар. В СМИ появилась информация, что парень является дзюдоистом, перспективным воспитанником школы олимпийского резерва. В минспорта отказались комментировать эту информацию.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по «мягкой» статье о причинении смерти по неосторожности (ст. 109 УК РФ), санкция которой предусматривает до двух лет лишения свободы. Подозреваемого оставили под подпиской о невыезде.

Пока нет информации, сколько именно человек участвовало в смертельной драке и что стало ее причиной.

ТОЛК