Горняк22: «Яндекс.Такси» отстранило водителя после массовой драки на алтайской трассе

Такси Фото: "Толк"

Инцидент произошел на Чуйском тракте между Барнаулом и Бийском. Травму головы получил администратор крупного новосибирского паблика

«Яндекс.Такси» временно отстранило водителя, который стал участником массовой драки автомобилистов на федеральной трассе в Алтайском крае. Об этом «Толку» сообщил представитель пресс-службы компании Алексей Бирюков.

«Мы уже ограничили водителю доступ к заказам как минимум до завершения разбирательства», – сообщил он.

По словам Бирюкова, агрегатор проверяет информацию об инциденте. Здесь также заявили, что готовы позже поделиться результатами этого расследования.

Как ранее сообщал «Толк», 5 июля на Чуйском тракте в Алтайском края произошла массовая драка автомобилистов с «обочечниками», которые попытались объехать возникшую из-за перекрытия военными пробку. Водитель на брендированном под «Uber» автомобиле обруливал затор по полю, а когда другие автовладельцы сделали ему замечание – стал кидаться с кулаками.

Травму головы получил администратор крупного новосибирского паблика «АСТ-54». Он обратился с заявлением в полицию.

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