Горняк22: Туристка умерла на пляже алтайского курорта Яровое
Место происшествия Фото: Telegram-канал "Барнаул №1"
Пожилая туристка умерла на пляже алтайского города-курорта Яровое. Об этом сообщает Telegram-канал «Барнаул №1».
По данным источника, инцидент произошел вечером 12 июля на «Причале-42».
Предварительно, у женщины стало плохо с сердцем.
Отмечается, что тело погибшей пролежало на пляже несколько часов в окружении отдыхающих, прежде чем его забрала спецслужба.
Ранее «Толк» рассказывал от том, что в Новосибирске отдыхающие несколько часов купались возле трупа мужчины.