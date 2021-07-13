Горняк22: В Новосибирске отдыхающие несколько часов купались возле трупа мужчины

Место происшествия Фото: Новосибирская служба эвакуации "АСТ-54"

В полиции рассказали, что на теле уже появились признаки разложения. По предварительной информации, труп несколько дней находился в воде

11 июля в Новосибирске на берегу Обского моря нашли тело 32-летнего местного жителя. Труп несколько часов пролежал на пляже, прикрытый пакетом, прежде чем его забрали соответствующие службы. Все это время люди продолжали купаться и отдыхать рядом, сообщает NGS.

«Такую картину мы наблюдали в течение двух или трех часов. Были криминалисты, медики и полиция. Потом они уехали, а тело осталось. Рядом гуляют дети. Вот такой у нас сегодня отдых», – рассказал очевидец.

В полиции заявили, что органы внутренних дел не занимаются транспортировкой умерших. Это входит в обязанности специализированных учреждений.

В настоящее время удалось установить личность погибшего – его уже опознали родственники. Судмедэксперты выясняют причину смерти пострадавшего.

Ранее «Толк» сообщал, что в Барнауле труп мужчины нашли на Речном вокзале. Полицейские устанавливают личность погибшего и причину смерти.

ТОЛК