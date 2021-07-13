Горняк22: Появилось видео с ограбившими ТЦ Барнаула на 6 млн через дыру в стене

Ориентировка на разыскиваемых Фото: Telegram-канал "Unusual Crimes Barnaul

На вид всем четырем грабителям около 20 лет. Свои лица они предусмотрительно спрятали от камер под защитными масками и панамами

В Сети появилось видео с подозреваемыми в дерзком ограблении ювелирного магазина в торговом центре Барнаула – кадры распространил Telegram-канал Unusual Crimes Barnaul.

На камеры уличного наблюдения попало, как группа из четверых молодых людей проходит мимо здания.

Ресурс также опубликовал ориентировку на разыскиваемых – по данным полиции, налетчикам около 20 лет.

Инцидент произошел в ночь на 9 июля – злоумышленники прорезали проем в стене ТЦ «Лето», через который забрались в отдел с ювелирными украшениями, похитив товара на 6 млн рублей. Они также обчистили несколько соседних отделов, похитив наличность из кассы и товары.

В соцсетях квартет уже прозвали барнаульскими «друзьями Оушена» по аналогии с голливудской трилогией фильмов.

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