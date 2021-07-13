Горняк22: В Подмосковье электричка насмерть сбила участника шоу «Голос. Дети»

Поезда. Вокзал Фото: pixabay.com

Свидетель происшествия планирует выступить с инициативой повесить на каждом пешеходном переходе на видном месте плакаты с призывами быть внимательными при переходе путей

10 июля в Подмосковье 14-летний участник шоу «Голос. Дети» попал на мотоцикле под электричку. Подросток погиб на месте, сообщает «МК».

Стало известно, что мальчик ехал по нерегулируемому пешеходному переходу на детском спортивном мотоцикле с минимальной скоростью. Свидетели кричали мальчику, что приближается поезд, но подросток был в наушниках, поэтому не отреагировал на предупреждения. Мальчик скончался от полученных травм.

На место происшествия сразу же прибежали родители погибшего. Подросток был единственным ребенком в семье. По словам близких, зимой юноша брал уроки в мотошколе, а летом ему подарили детский кроссовый мотоцикл.

В марте этого года подросток принимал участив в шоу «Голос Дети». Во время прослушивания он выступал с русскоязычной версией Johnny B. Goode Чака Берри, но не прошел «слепые» прослушивания.

Следователи возбудили уголовное дело по статье 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта). Прокуратура организовала проверку.

Ранее «Толк» сообщал, что под Новосибирском электричка насмерть сбила двух 14-летних девочек. Врачам пришлось идти пешком по камням полкилометра, чтобы добраться к потерпевшим.

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