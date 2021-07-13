Горняк22: В Москве подросток выбросил из окна седьмого этажа маленькую сестру

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Мальчик с рождения находится на учете у специалистов, у него диагностирована тяжелая степень психического заболевания. Девочке было всего восемь дней

11 июля в Москве 13-летний подросток с психическим диагнозом выбросил из окна седьмого этажа новорожденную сестру, сообщает пресс-служба регионального следкома.

По данным следствия, в квартире с детьми были бабушка и мать. Девочка спала на кухне в кроватке, а бабушка находилась в комнате с мальчиком. Мать во время случившегося была в ванной. Подросток пару раз уходил на кухню, чтобы попить воды.

Когда мать вышла и не нашла ребенка, его начали искать по комнатам. Позже женщины выглянули в окно и обнаружили на земле младенца. Они принесли девочку домой и вызвали скорую помощь. Врачи констатировали смерть новорожденной, сообщает «Лайф».

По словам соседей, семья была благополучной, а подросток не отличался странным поведением, хотя и было заметно, что у него есть отклонения.

Следователи возбудили уголовное дело по статье 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).

Ранее «Толк» сообщал, что в Костромской области застрелили четырехлетнюю девочку. Ребёнку попытались помочь врачи, но ее организм не выдержал, и она умерла в реанимации.

ТОЛК