Горняк22: Зеленого голубя сняли на видео на площади Горно-Алтайска

Голубь Фото: instagram.com/mamakostica

Вместо серых или коричневых оттенков его перья были изумрудного цвета. В стае других сородичей птица собирала зерна, которые бросали отдыхающие

В столице Республики Алтай Горно-Алтайске сняли на видео голубя с зеленым оперением. Кадрами поделилась местная жительница.

Птица необычного изумрудного цвета в стае других сородичей собирала зерна, которые отдыхающие бросали на площади в центре города.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от АФИША | НОВОСТИ | БАРНАУЛ (@go_barnaul)

Некоторые пользователи предположили, что это «сын попугая», однако большая часть высказали мнение, что окрас перьев у птицы – чья-то неудачная шутка, якобы неизвестные поймали и покрасили голубя.

Между тем подобный случай уже был два года назад в Москве – прохожие сняли на видео разгуливающего по газону в парке голубя ярко-зеленого цвета. Тогда орнитологи опровергли предположение, что окраска птицы могла иметь естественное происхождение.

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