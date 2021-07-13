Горняк22: Многодетная россиянка-фотограф погибла во время дайвинга

Дайвинг Фото: pixabay.com

У погибшей осталось трое детей, в том числе ребенок с ДЦП – женщина много работала, чтобы поставить его на ноги. Друзья начали сбор денег для помощи семье

49-летняя фотограф из Екатеринбурга Елена Мормоль погибла во время дайвинга на карьере Лазурном под Нижним Тагилом, сообщает E1.RU.

В дайверском сообществе подтвердили информацию о смерти женщины, но причины случившегося не назвали. СК пока не прокомментировал происшествие.

«Известно пока мало, выясняем, что произошло. Глубина была небольшая, снаряжение было исправно, Елена была в команде», – рассказал один из дайверов.

По его словам, погибшая прошла весь курс подготовки и делала даже больше необходимого. В июне она получила сертификат. Это погружение было для нее любительским, сопровождение инструктора не требовалось.

Ранее на Алтае в Катуни нашли тело пропавшего три недели назад мужчины. По предварительной версии, произошел несчастный случай – мужчина утонул, купаясь в реке.

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