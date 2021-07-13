Горняк22: Мужчина украл из магазина корзину продуктов и выбросил их в кусты

Продукты. Магазин Фото: Анна Меньшикова

Убегая от представителей магазина, мужчина, видимо, решил, что с краденым товаром ему не уйти, и бросил корзинку с продуктами в ближайшие кусты

В Барнауле 32-летний мужчина набрал в одном из магазинов целую корзинку продуктов и пробежал с ними мимо кассы. Подозреваемого в краже уже задержали, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Алтайскому краю.

Оказалось, что мужчина наложил в корзинку продукты на сумму около 3 тысяч рублей и прошел мимо кассы, не оплатив их. Когда работники магазина потребовали остановиться и вернуть похищенное, мужчина лишь ускорил шаг и выбежал из торговой точки.

Однако бежать с тяжелой корзинкой, по всей видимости, не представлялось возможным, и тогда мужчина бросил украденное в ближайшие кусты.

Подозреваемого уже задержала полиция. Им оказался ранее судимый за грабеж барнаулец. Возбуждено уголовное дело.

ТОЛК