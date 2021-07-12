Горняк22: «Бедственное положение»: жильцы барнаульской трехэтажки сутками сидят без воды
Минеральная вода Фото: pixabay.com
Жители дома просят помощи, так как ситуация стоит на месте, и они не могут даже сходить в туалет, попить и приготовить пищу
Жители барнаульской трехэтажки, расположенной по адресу: ул. 2-я Строительная, 54, рассказали, что в их доме сутками не бывает воды из-за проблем с канализацией. Об этом они сообщили «Толку».
По словам жильцов, когда у них забивается канализация – в доме отключают воду. В такой ситуации они находятся по двое -трое суток. Жители говорят, что выгребная яма, куда уходит канализация, бесхозная, поэтому обслуживать ее никто не торопится.
«В доме живут пенсионеры, дети – на дворе лето, жара. На улице нет общественного туалета, мы находимся в бедственном положении. Нет возможности ходить в туалет, мыться готовить пищу, пить», – рассказала она.
Они попросили помощи, так как самостоятельно они решить эту проблему не смогли.
Ранее сообщалось, что пенсионерам из алтайского села перекрыли доступ к питьевой воде.