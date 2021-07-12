Горняк22: Под Барнаулом может появиться коттеджный поселок с аэродромом

Участок Фото: Алтайский портал недвижимости

Удаленность участка от центра Барнаула в 15 минутах езды. Рядом есть несколько небольших озер, лесополос, железная дорога

Неподалеку от Барнаула продают крупный земельный участок площадью 50 га, который можно будет застроить коттеджами, сообщает «Алтайский портал недвижимости». Однако для этого потребуется поменять назначение земли – сейчас здесь можно строить дачи.

Интересно, что к будущему поселку можно будет летать на маленьких самолетах и вертолетах, так как рядом находится аэродром «Гелион». Он обслуживает частные междугородние туристические и бизнес-рейсы.

Собственник отмечает, что рядом с участком есть все коммуникации, поэтому место идеально для строительства поселка.

Стоимость участка составляет за 18,8 млн рублей. Однако владелец готов обменять землю на автотранспорт и другое имущество.

Ранее сообщалось, что в Барнауле показали, как будет выглядеть «золотой» ЖК «Шотландия».

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